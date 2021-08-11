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Холодный расчёт | Трейлеры

Трейлеры » Детектив Рецензии в разделе Лучшие

Трейлер New :: 11.08.21

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Все ролики фильма "Холодный расчёт" (2, из них 2 новых)

 
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Название фильма: Холодный расчёт
Оригинальное название: Card Counter
Прокат в России фильма "Холодный расчёт": 23 сентября 2021 года
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» Голливуд » Детективы
        ... » Триллеры
О фильме "Холодный расчёт":

Оскар Айзек, Виллем Дефо в триллере о профессиональном карточном игроке, который пытается разобраться со своим прошлым.

Сценарист и режиссёр: Пол Шредер. Продюсер: Мартин Скорсезе.

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Холодный расчёт:

Холодный расчёт
постеры фильма: 1
кадры из фильма: 4
трейлеры: 2

Рецензии и обзоры

Отряд самоубийц 2: миссия навылет: Кровавый аквариум + подкаст

Фильм ни о чём не беспокоится, кроме своих маленьких моментов, причём неважно, сентиментальных, милых или циничных. Он также стремится быть непредсказуемым и без тормозов: в любой момент почти любой персонаж может идиотски умереть

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