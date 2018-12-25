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Битва за Землю | Трейлеры
о фильме: кадры | трейлеры: 6 | постеры: 3 | в ролях
Русский трейлер New :: 25.12.18 ссылка на ролик
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Название фильма: Битва за Землю
Оригинальное название: Captive State
Прокат в России фильма "Битва за Землю": 2 мая 2019 года
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» Голливуд » Фантастика
О фильме "Битва за Землю":
После захвата Земли пришельцами на планете установилась марионеточная диктатура.
Режиссёр: Руперт Уайатт. В ролях: Джон Гудман, Вера Фармига.
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