|
Земля в осаде | Трейлеры
о фильме: кадры | трейлеры | постеры: 2 | в ролях
Тизер-трейлер New :: 14.09.18 ссылка на ролик
Размещение: YouTube
Название фильма: Земля в осаде
Оригинальное название: Captive State
Прокат в России фильма "Земля в осаде": 28 марта 2019 года
См. также: все фильмы 2018, фильмы 2017 список, новинки кино
» Голливуд » Фантастика
О фильме "Земля в осаде":
После захвата Земли пришельцами на планете установилась марионеточная диктатура.
Режиссёр: Руперт Уайатт. В ролях: Джон Гудман, Вера Фармига.
Написать отзыв:
Отделяйте абзацы одним переносом строки. Перед цитируемым абзацем поставьте знак >, для обращения к кому-нибудь напишите с новой строки to: Имярек.
Желательно заполнять все поля, сообщения с пустыми полями попадают в премодерацию.
все трейлеры
|
Земля в осаде:
Первая реформатская церковь: Конец света
Третья волна зомби: Лекарство от зомби
Галерея: Кинофестиваль в Торонто 2018
Великий уравнитель 2: Утраченное время
Проповедник: 3 сезон: Потусторонее
13 сентября, четверг
12 сентября, среда
Ещё один голливудский режиссёр и продюсер первой величины заключил сделку со стриминговым гигантом «Нетфликс» — спортивная драма Стивена Содерберга...
|
|
|
|
|
Торонто-2018, фоторепортаж «Великий уравнитель 2», рецензия «Тёмные отражения», рецензия Венеция-2018, фото «Проповедник», 3 сезон, отзыв «Третья волна зомби», отзыв «Как женить холостяка», отзыв «Днюха!», рецензия «Отель Артемида», отзыв «Альфа», отзыв «Гоголь 3», рецензия «Апгрейд», отзыв «Первая реформатская церковь», отзыв