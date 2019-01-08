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Капитан Марвел | Трейлеры
о фильме: кадры: 11 | трейлеры: 5 | постеры | в ролях
Промо-ролик New :: 08.01.19 ссылка на ролик
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Название фильма: Капитан Марвел
Оригинальное название: Captain Marvel
Прокат в России фильма "Капитан Марвел": 7 марта 2019 года
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О фильме "Капитан Марвел":
Бри Ларсон в роли женской версии заглавного персонажа вселенной Марвел — Капитана Марвел — которой впоследствии предстоит спасать Землю от Таноса.
В прочих ролях: Сэмьюэл Л. Джексон, Джуд Ло, Аннет Бенин, Джимон Хонсу. Режиссёр: Анна Боден («Любовники»).
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