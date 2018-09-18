|
Капитан Марвел | Трейлеры
о фильме: кадры: 11 | трейлеры: 2 | постеры | в ролях
Тизер-трейлер New :: 18.09.18 ссылка на ролик
Размещение: YouTube
Название фильма: Капитан Марвел
Оригинальное название: Captain Marvel
Прокат в России фильма "Капитан Марвел": 7 марта 2019 года
См. также: все фильмы 2018, фильмы 2017 список, новинки кино
» Голливуд » Кинокомиксы
О фильме "Капитан Марвел":
Бри Ларсон в роли женской версии заглавного персонажа вселенной Марвел — Капитана Марвел — которой впоследствии предстоит спасать Землю от Таноса.
В прочих ролях: Сэмьюэл Л. Джексон, Джуд Ло, Аннет Бенин, Джимон Хонсу. Режиссёр: Анна Боден («Любовники»).
Написать отзыв:
Отделяйте абзацы одним переносом строки. Перед цитируемым абзацем поставьте знак >, для обращения к кому-нибудь напишите с новой строки to: Имярек.
Желательно заполнять все поля, сообщения с пустыми полями попадают в премодерацию.
все трейлеры
|
Капитан Марвел:
Галерея: Кинофестиваль в Торонто 2018
Хищник: Хищник и ещё хищнее
Первая реформатская церковь: Конец света
Третья волна зомби: Лекарство от зомби
Великий уравнитель 2: Утраченное время
17 сентября, понедельник
После самого провального уикенда за многие годы настала пора заокеанскому жанровому кино спасать российский прокат от полного коллапса...
» Тизер
|
|
|
|
|
«Хищник», отзыв «Великий уравнитель 2», рецензия Торонто-2018, фоторепортаж «Гоголь 3», рецензия Венеция-2018, фото «Третья волна зомби», отзыв «Как женить холостяка», отзыв «Днюха!», рецензия «Отель Артемида», отзыв «Альфа», отзыв «Проповедник», 3 сезон, отзыв «Тёмные отражения», рецензия «Первая реформатская церковь», отзыв