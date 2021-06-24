Название фильма: Кэндимен

Оригинальное название: Candyman

О фильме "Кэндимен":

Продюсер и сценарист Джордан Пил («Мы», «Прочь») представляет новый остросоциальный триллер о чикагском маньяке Кэндимене, который убивает своих жертв, являясь к ним из зеркала по ночам.