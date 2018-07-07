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Пылающий | Трейлеры

Трейлеры » Драма Рецензии в разделе Лучшие

Каннский трейлер New :: 07.07.18 ссылка на ролик

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Название фильма: Пылающий
Оригинальное название: Burning
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» Азиатское кино » Азиатский экстрим
О фильме "Пылающий":

Стивен Ен («Ходячие мертвецы») в мистической драме о поджигателе режиссёра Ли Чан-дона по мотивам новеллы Харуки Мураками «Сжечь сарай». Фильм получил приз ФИПРЕССИ в Каннах.

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Пылающий:

Пылающий
постеры фильма: 3
кадры из фильма: 15
трейлеры: 1

Рецензии и обзоры

Голиаф: 2 сезон. Картель, деньги и два ствола

Финал стопроцентно нуарный, и приятно видеть, что сценаристам хватило смелости и адекватности не делать из Макбрайда супермена. Возможно, они просто не придумали, как убедительно привезти историю к хеппи-енду, и сделали вид, что так и надо

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