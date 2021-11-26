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Бумеранг | Трейлеры
о фильме: кадры | трейлеры: 2 | постеры | в ролях
Трейлер New :: 26.11.21
Прокат в России фильма "Бумеранг": 2 декабря 2021 года
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О фильме "Бумеранг":
Пётр Буслов представляет криминальный драмком об упавшем на крышу тачки крутого бизнесмена из девяностых художнике. В роли бизнесмена Дмитрий Нагиев.
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