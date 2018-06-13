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Бамблби | Трейлеры

Трейлеры » Фантастика Трансформеры

Русский ролик о съёмках New :: 13.06.18 ссылка на ролик

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Название фильма: Бамблби
Оригинальное название: Bumblebee
Прокат в России фильма "Бамблби": 20 декабря 2018 года
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» Блокбастеры » Фантастические
» Голливуд » Экшн
» Франчайзы » Трансформеры
О фильме "Бамблби":

Продюсеры «Трансформеров» Лоренцо ди Бонавентура и Майкл Бэй представляют спин-офф про Бамблби, которого находит на автомобильной свалке и возвращает к жизни девушка Чарли.

В роли Чарли: Хейли Стейнфилд.

Режиссёр: Трэвис Найт.

Исполнительный продюсер: Стивен Спилберг.

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Бамблби:

Бамблби
постеры фильма: 1
кадры из фильма: 1
трейлеры: 3

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