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Бамблби | Трейлеры
о фильме: кадры | трейлеры: 2 | постеры | в ролях
Русский тизер-трейлер New :: 05.06.18 ссылка на ролик
Размещение: YouTube
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Название фильма: Бамблби
Оригинальное название: Bumblebee
Прокат в России фильма "Бамблби": 20 декабря 2018 года
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О фильме "Бамблби":
Продюсеры «Трансформеров» Лоренцо ди Бонавентура и Майкл Бэй представляют спин-офф про Бамблби, которого находит на автомобильной свалке и возвращает к жизни девушка Чарли.
В роли Чарли: Хейли Стейнфилд.
Режиссёр: Трэвис Найт.
Исполнительный продюсер: Стивен Спилберг.
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