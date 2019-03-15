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Гори, гори ясно | Трейлеры
о фильме: кадры | трейлеры: 4 | постеры | в ролях
Трейлер 2 New :: 15.03.19 ссылка на ролик
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Название фильма: Гори, гори ясно
Оригинальное название: BrightBurn
Прокат в России фильма "Гори, гори ясно": 23 мая 2019 года
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О фильме "Гори, гори ясно":
Расставшийся с со «Стражами Галактики» после скандала Джеймс Ганн спродюсировал антикомикс по сценарию двух своих братьев. По сюжету ребёнок с другой планеты оказывается не совсем Суперменом, а скорее Оменом.
В роли родителей чудо-ребёнка: Элизабет Бэнкс, Дэвид Денман.
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