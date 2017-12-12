Размещение: YouTube

Название фильма: Яркий

Оригинальное название: Bright

О фильме "Яркий":

Люди, орки, эльфы и феи существуют в нашем мире. Сюжет про двух полицейских, человека и орка, на чью долю выпадает защищать юную эльфийку и заодно старый забытый артефакт, который в дурных руках приведёт мир к погибели.

В ролях: Уилл Смит, Нуми Рапас, Джоэль Эджертон.

Автор сценария: Макс Лэндис. Режиссёр: Дэвид Эйр.