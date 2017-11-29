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Дыши ради нас | Трейлеры

Трейлеры » Мелодрама Рецензии в разделе Лучшие

Дублированный отрывок New :: 29.11.17 ссылка на ролик

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Название фильма: Дыши ради нас
Оригинальное название: Breathe
Прокат в России фильма "Дыши ради нас": 30 ноября 2017 года
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О фильме "Дыши ради нас":

Режиссёрский дебют Энди Сёркиса — основанная на реальных событиях мелодрама о Роберте и Диане Кавендиш, которые нашли в себе силы жить полной жизнью, воспитывать сына, путешествовать и помогать другим людям с инвалидностью после того, как у Робина был диагностирован полиомиелит в 28 лет и врачи оценивали оставшуюся ему жизнь в три месяца. В ролях: Эндрю Гарфилд, Клэр Фой.

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Дыши ради нас:

Дыши ради нас
постеры фильма: 2
кадры из фильма: 7
трейлеры: 2

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Тайна Коко: Он слишком любил обнимашки
Старый и добрый Пиксар, каким мы знали его во времена «Валли» и «Рататуя». Очень сентиментальная история о любви, о выборе, о честности и следовании за мечтой

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