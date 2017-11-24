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Дыши ради нас | Трейлеры
о фильме: кадры: 7 | трейлеры: 2 | постеры: 2 | в ролях
Русский трейлер New :: 24.11.17 ссылка на ролик
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Название фильма: Дыши ради нас
Оригинальное название: Breathe
Прокат в России фильма "Дыши ради нас": 23 ноября 2017 года
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О фильме "Дыши ради нас":
Режиссёрский дебют Энди Сёркиса — основанная на реальных событиях мелодрама о Роберте и Диане Кавендиш, которые нашли в себе силы жить полной жизнью, воспитывать сына, путешествовать и помогать другим людям с инвалидностью после того, как у Робина был диагностирован полиомиелит в 28 лет и врачи оценивали оставшуюся ему жизнь в три месяца. В ролях: Эндрю Гарфилд, Клэр Фой.
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