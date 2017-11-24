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Название фильма: Дыши ради нас

Оригинальное название: Breathe

О фильме "Дыши ради нас":

Режиссёрский дебют Энди Сёркиса — основанная на реальных событиях мелодрама о Роберте и Диане Кавендиш, которые нашли в себе силы жить полной жизнью, воспитывать сына, путешествовать и помогать другим людям с инвалидностью после того, как у Робина был диагностирован полиомиелит в 28 лет и врачи оценивали оставшуюся ему жизнь в три месяца. В ролях: Эндрю Гарфилд, Клэр Фой.