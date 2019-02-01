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Братство | Трейлеры
Трейлер New :: 01.02.19 ссылка на ролик
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Прокат в России фильма "Братство": 9 мая 2019 года
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О фильме "Братство":
Павел Лунгин снял военную драму о вызволении пленного советского лётчика в последние дни афганской кампании.
В ролях: Кирилл Пирогов, Ян Цапник, Виталий Кищенко.
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