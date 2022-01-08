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Пацаны | Трейлеры
о сериале: рецензии: 2 | кадры | трейлеры: 27 | постеры | в ролях
Тизер, сезон 3 New :: 08.01.22
Название сериала: Пацаны
Оригинальное название: Boys
Планы выпуска: 2019 год
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О сериале "Пацаны":
Карл Урбан в сериальном антикомиксе Сета Рогена и Эрика Крипке («Революция») о группе мстителей супергероям, которые начали вести слишком разнузданный образ жизни.
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Пацаны:
2021: Лучшее и худшее
Камон Камон: Не забудь
Искушение: Имя Розы
Непрощённая: Убийство на ферме
Чемпион мира: Защитить корону
7 января, пятница
6 января, четверг
5 января, среда
Женщина в доме напротив девушки в окне, Woman in the House Across the Street from the Girl in the Window
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