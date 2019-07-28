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Пацаны | Трейлеры
о сериале: кадры | трейлеры: 7 | постеры | в ролях
Русский трейлер New :: 28.07.19
Название сериала: Пацаны
Оригинальное название: Boys
Планы выпуска: 2019 год
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О сериале "Пацаны":
Карл Урбан в сериальном антикомиксе Сета Рогена о группе по контролю супергероев, которые начали вести слишком разнузданный образ жизни.
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Пацаны:
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