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Пацаны | Трейлеры

Трейлеры » Сериалы Рецензии в разделе Лучшие

Тизер-трейлер R New :: 18.04.19 ссылка на ролик



 
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Название сериала: Пацаны
Оригинальное название: Boys
Планы выпуска: 2019 год
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» Сериалы » Комикс
О сериале "Пацаны":

Карл Урбан в сериальном антикомиксе Сета Рогена о группе по контролю супергероев, которые начали вести слишком разнузданный образ жизни.

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Пацаны:

Пацаны
постеры сериала: 1
кадры из сериала: 1
трейлеры: 1

Рецензии и обзоры

Миллиард: Михаил Пихаил

Как житейская драма это получается очень тупо, как криминальная комедия — совершенно вторично, как детектив про опального олигарха — весьма странно. То есть да, с масками получилось забавно, но в общем это и всё

Хеллбой: Возрождение Кровавой королевы: А ты не найдёшь себе короля
По конец фильма даже спецэффекты перестают играть, а живые актёры вообще застывают в творческом ступоре

Высшее общество: Космический мусор
Нолан получает насупленную, некомфортную пародию, как если бы её снимал Триер в юбке

В погоне за Бонни и Клайдом: Старая школа
Это умное, авторское кино, созданное людьми, которые хотят рассказывать истории, но не стремятся быть конъюнктурными

Кладбище домашних животных: Мы гуляли, я и зомби
Кинг писал о древних силах, заставлявших людей поддаваться искушениям, и чем под это не подходят силы коммерческого кинопроизводства?
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