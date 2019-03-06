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Стёртая личность | Трейлеры
о фильме: кадры: 3 | трейлеры: 7 | постеры: 2 | в ролях
Русский трейлер 2 New :: 06.03.19 ссылка на ролик
Размещение: YouTube
Название фильма: Стёртая личность
Оригинальное название: Boy Erased
Прокат в России фильма "Стёртая личность": 21 марта 2019 года
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О фильме "Стёртая личность":
Биографическая драма о сыне баптистского пастора, который, чтобы не потерять семью и место в обществе, соглашается пройти исправительную терапию и «вылечиться» от гомосексуальности.
Режиссёр, сценарист и продюсер: Джоэль Эджертон.
В ролях: Лукас Хеджес, Николь Кидман, Джоэль Эджертон, Рассел Кроу, Ксавье Долан.
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