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Название фильма: Стёртая личность

Оригинальное название: Boy Erased

О фильме "Стёртая личность":

Биографическая драма о сыне баптистского пастора, который, чтобы не потерять семью и место в обществе, соглашается пройти исправительную терапию и «вылечиться» от гомосексуальности.

Режиссёр, сценарист и продюсер: Джоэль Эджертон.

В ролях: Лукас Хеджес, Николь Кидман, Джоэль Эджертон, Рассел Кроу, Ксавье Долан.