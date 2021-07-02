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Босс-молокосос 2 | Трейлеры
о фильме: кадры | трейлеры: 4 | постеры: 2 | в ролях
О съёмках New :: 02.07.21
Название фильма: Босс-молокосос 2
Оригинальное название: Boss Baby: Family Business
Прокат в России фильма "Босс-молокосос 2": 14 августа 2021 года
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О фильме "Босс-молокосос 2":
Продолжение истории противостояния двух братьев в мире, где существует младенцовая корпорация.
Роли озвучили: Алек Болдуин, Джимми Киммел, Лиза Кудроу, Джефф Голдблюм, Джеймс Марсден.
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