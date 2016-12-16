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Название фильма: Босс-молокосос

Оригинальное название: Boss Baby

О фильме "Босс-молокосос":

Жизнь 7-летнего мальчика меняется, когда у него появляется младший брат, который почему-то носит костюм и говорит.

Роли озвучили: Алек Болдуин, Стив Бушеми, Джимми Киммел, Лиза Кудроу.