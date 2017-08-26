25 августа отмечает 75-летний юбилей заслуженная советская и российская актриса Маргарита Терехова. Терехова снялась более чем в 30 фильмах...

Продюсеры «Красавицы и чудовища» Дэвид Хоберман и Тодд Либерман из компании Mandeville Films совместно с кинокомпанией Lionsgate берут в разработку только что изданный...

Уилл Феррелл сыграет героя детективно-юмористического романа шведского писателя Юнаса Юнассона «Сто лет и чемодан денег в придачу» в одноимённой экранизации. Книга...

24 августа исполняется 60 лет знаменитому британскому актёру-комику, писателю и драматургу Стивену Фраю...

Рядовое заседание коллегии Минкультуры под председательством Владимира Мединского, состоявшееся в Сколково в среду 23 августа...

Гленн Фикарра и Джон Рекуа планируют поучаствовать в создании фильма про отношения Джокера и Харли Квин в качестве сценаристов и режиссёров...

Крис Хемсворт и Джефф Бриджес договариваются об участии в фильме Дрю Годдарда «Плохие времена в Эл Рояле»...

Village Roadshow и Columbia Pictures анонсировали возвращение в сиквел «Великого уравнителя» двух актёров — Мелиссы Лео и Билла Пуллмана...

Вера Фармига сыграет вместе с Хью Джекманом в политико-биографической драме «Кандидат» о бывшем американском сенаторе Гэри Харте...

Телеканал NBC анонсировал разработку многосерийной драмы «Манифест» от Роберта Земекиса и Джеффа Рейка...