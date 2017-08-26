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Борг/Макинрой | Трейлеры

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Трейлер 2 New :: 26.08.17 ссылка на ролик

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Название фильма: Борг/Макинрой
Оригинальное название: Borg Vs McEnroe
Прокат в России фильма "Борг/Макинрой": 23 ноября 2017 года
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» Голливуд » Драмы
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О фильме "Борг/Макинрой":

История противостояния двух легендарных теннисистов, Джона Макинроя и Бьорна Борга.

В ролях: Шиа Лабуф, Сверрир Гуднасон.

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Борг/Макинрой:

Борг/Макинрой
постеры фильма: 2
кадры из фильма: 3
трейлеры: 2

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