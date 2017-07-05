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Борг/Макинрой | Трейлеры
о фильме: кадры: 3 | трейлеры: 2 | постеры: 2 | в ролях
Трейлер New :: 05.07.17 ссылка на ролик
Размещение: YouTube
Название фильма: Борг/Макинрой
Оригинальное название: Borg Vs McEnroe
Прокат в России фильма "Борг/Макинрой": 23 ноября 2017 года
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О фильме "Борг/Макинрой":
История противостояния двух легендарных теннисистов, Джона Макинроя и Бьорна Борга.
В ролях: Шиа Лабуф, Сверрир Гуднасон.
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