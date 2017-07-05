Кинокасса России: 29.06-02.07, «Гадкий я 3» гадит меньше ожидаемого Отечественный бокс-офис вторую неделю подряд показал, что усталость от долгоиграющих франчайзов становится всё более заметным явлением и у нас...

Начались съёмки продолжения «Фантастических тварей» Вчера, 3 июля, начались съёмки приключенческой картины по романам Джоан Роулинг «Фантастические твари и где они обитают»...