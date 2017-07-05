  Поиск на Кинокадре     
Новинки кино 2017 Афиша Обновления Трейлеры Рецензии Блог Новости
Фильмы 2017 Фильмы 2016 Блокбастеры Комедии Лучшие фильмы Юбилеи Отзывы Форум WIKI  
ММКФ 2017: фото красной дорожки закрытия

Борг/Макинрой | Трейлеры

Трейлеры » Спорт Рецензии в разделе Лучшие

Трейлер New :: 05.07.17 ссылка на ролик

Размещение: YouTube


Все ролики фильма "Борг/Макинрой" (2, из них 2 новых)

 
Поставьте фильму оценку!
Запостить в ЖЖ Поделиться на Одноклассниках Добавить на Facebook Запостить в Li.ru Затвиттить Добавить на Вконтакте 
Название фильма: Борг/Макинрой
Оригинальное название: Borg Vs McEnroe
Прокат в России фильма "Борг/Макинрой": 23 ноября 2017 года
См. также: все фильмы 2017, фильмы 2016 список, новинки кино
» Голливуд » Драмы
        ... » Спортивные
О фильме "Борг/Макинрой":

История противостояния двух легендарных теннисистов, Джона Макинроя и Бьорна Борга.

В ролях: Шиа Лабуф, Сверрир Гуднасон.

Обсудить на форуме | Новинки кино

Новинки кино:
ДюнкеркВалериан и Город Тысячи ПланетДжуманджи: Зов джунглейВзрывная блондинкаЧеловек-паук: Возвращение домойПланета обезьян: ВойнаТёмная башняГадкий я 3
Недавние громкие новинки:
Трансформеры 5: Последний рыцарьПроповедникТачки 3МумияНелюбовьЧудо-женщинаПираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказкиЧужой: Завет

Написать отзыв:
Имя E-mail
Заголовок
Сообщение:
 

Отделяйте абзацы одним переносом строки. Перед цитируемым абзацем поставьте знак >, для обращения к кому-нибудь напишите с новой строки to: Имярек.

Желательно заполнять все поля, сообщения с пустыми полями попадают в премодерацию.
Ролики в разделе "Спорт":
Борг/Макинрой Трейлер
» Тизер
Чак Отрывок
Движение вверх Тизер
Чак Трейлер
Пазманский дьявол Русский промо-ролик
» Русский трейлер
» Отрывок 2
» Отрывок
Молот Трейлер
» Клип Басты
Пазманский дьявол Трейлер
Феномен Отрывок
» Трейлер
Коробка Трейлер 2
  
Новые трейлеры:
Дюнкерк Трейлер 3
Борг/Макинрой Трейлер
Валериан и Город Тысячи Планет Отрывок 5
» Отрывок 4
» Отрывок 3
» Отрывок 2
» Отрывок
Полароид Трейлер
Борг/Макинрой Тизер
Величайший шоумен Русский трейлер
» Трейлер
Джуманджи: Зов джунглей Русский трейлер
» Трейлер
Взрывная блондинка Трейлер 3
Хорошее время Трейлер 2
все трейлеры
фильмы 2017 | фильмы 2016
Новинки кино: 2017 июль август сентябрь октябрь
Жанры: комедии кинокомиксы фантастика ужасы мюзиклы
приключения криминальные мелодрамы боевики драмы спортивные
катастрофа исторические детские военные фантазия детективы
 # А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ы Э Ю Я
 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Борг/Макинрой:

Борг/Макинрой
постеры фильма: 2
кадры из фильма: 3
трейлеры: 2

Рецензии и обзоры

Новинки июля: «Человек-паук», «Планета обезьян», «Дюнкерк» и «Взрывная блондинка»

Июль получил всего два несомненных хита, ещё два вонаби-блокбастера, в то время как фильмов второго ряда чуть не меньше, чем фронтлайнеров, так что падение валовой кассы почти неминуемо

Галерея: Московский международный кинофестиваль 2017: Красная дорожка закрытия
29 июня в российской столице закрылся 39-й Московский кинофестиваль. Главный приз получила картина китайского режиссёра Лян Цяо «Хохлатый ибис». В основной

Гадкий я 3: Братик
Расширение «суперзлодейской вселенной» — это, конечно, хорошо, но с тем же успехом брат-близнец мог бы завестись у Шрека

Окча: Хороший свинозавр
Воображение и внимание к деталям хорошо видны в самой Окче, обретающей характер благодаря одним лишь экспрессивным звукам

Синяя бездна: Без воздуха
В середине случается единственный жуткий момент, который не способно испортить ничто: съёмка от первого лица, когда во всех направлениях одна лишь тёмная вода
Ещё рецензии

Обновления
Трейлеры, кадры, постеры:

Дюнкерк
Дюнкерк, Dunkirk
Прокат в России: 20 июля 2017 года
» Трейлер 3

Борг/Макинрой, Borg Vs McEnroe new
постеров: 2, кадров: 3
» Трейлер
» Тизер

4 июля, вторник
Кинокасса России: 29.06-02.07, «Гадкий я 3» гадит меньше ожидаемого
Отечественный бокс-офис вторую неделю подряд показал, что усталость от долгоиграющих франчайзов становится всё более заметным явлением и у нас...
Начались съёмки продолжения «Фантастических тварей»
Вчера, 3 июля, начались съёмки приключенческой картины по романам Джоан Роулинг «Фантастические твари и где они обитают»...
Трейлеры, кадры, постеры:

Валериан и Город Тысячи Планет
Валериан и Город Тысячи Планет, Valerian and the City of a Thousand Planets
Жанр: пятый элемент
Прокат в России: 10 августа 2017 года
» Отрывок 5
» Отрывок 4
» Отрывок 3
» Отрывок 2
» Отрывок

3 июля, понедельник

Новости кино:
Enjoy Movies Сарика Андреасяна начинает процедуру банкротства
Кинокомпания Enjoy Movies намерена объявить себя банкротом. Как сообщает «Бюллетень кинопрокатчика»...
Трейлеры, кадры, постеры:

Полароид, Polaroid new
постеров: 1, кадров: 1
» Трейлер

2 июля, воскресенье
Бокс-офис США: 30.06-02.07, «Гадкий я 3» спускается с вершин
Кассовые таблицы 2017 года пополнились ещё одним сиквелом, успешным относительно бюджета, но не оправдавшим ожидания относительно предшественников...

Все обновления за неделю


Кинокадр Новинки кино 2017 фильмы 2017 Афиша Рецензии Обновления Трейлеры
Будьте с Кинокадром в социальных сетях и не только! Я уже, закройте это
КиноКадр, всё о кино
   Новинки кино 2017   фильмы 2016   фильмы 2017   Афиша кино   Лучшие фильмы 2015 2016  
2003-2014 © Кинокадр | Об издании | 16+ | Реклама   
 

ММКФ 2017, фото с красной дорожки . «Трансформеры 5», рецензия . «Гадкий я 3», отзыв . «Тачки 3», рецензия . Сериал «Американские боги», отзыв . «Нелюбовь», рецензия . «Лучше звоните Солу», 3 сезон, отзыв . «Синяя бездна», отзыв . Сериал «Фарго», 3 сезон, отзыв . Сериал «Карточный домик», отзыв . Кинотавр 2017, фоторепортаж . «Окча», отзыв .
 
Афиша кино Новинки кино 2017 Рецензии Блог Новости Трейлеры
Обновления Фильмы Фильмы 2017 Фильмы 2016 Звёзды Кадры Лучшие фильмы 2016 2015 Отзывы Форум  

Афиша кино: "Человек-паук: Возвращение домой", "Гадкий я 3", "Трансформеры 5: Последний рыцарь", "Тачки 3", "Сказ о Петре и Февронии", "Синяя бездна", "Мумия", "2:22"
Новинки кино 2017: "Планета обезьян: Война", "Дюнкерк", "Взрывная блондинка", "Тёмная башня", "Валериан и Город Тысячи Планет", "Малыш на драйве", "Тайна 7 сестёр", "Удача Логана", "Оно"

2003-2017 © Кинокадр | Об издании | 16+ | Мятеж | Реклама   