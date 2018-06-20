|
Книжный клуб | Трейлеры
о фильме: кадры: 21 | трейлеры: 4 | постеры | в ролях
Дублированный TV-ролик New :: 20.06.18 ссылка на ролик
Размещение: YouTube
Название фильма: Книжный клуб
Оригинальное название: Book Club
Прокат в России фильма "Книжный клуб": 28 июня 2018 года
См. также: все фильмы 2018, фильмы 2017 список, новинки кино
» Голливуд » Комедии » Для взрослых
... » Комедии положений
О фильме "Книжный клуб":
Дайан Китон и Джейн Фонда в комедии о том, как в руки утончённых интеллектуалок бальзаковского возраста попадает эротический бестселлер «Пятьдесят оттенков серого».
Написать отзыв:
Отделяйте абзацы одним переносом строки. Перед цитируемым абзацем поставьте знак >, для обращения к кому-нибудь напишите с новой строки to: Имярек.
Желательно заполнять все поля, сообщения с пустыми полями попадают в премодерацию.
все трейлеры
|
Книжный клуб:
Суперсемейка 2: Гиперпространственное
Мир будущего: Там ничего нет
Мир Юрского периода 2: Голос динозавра
Восьмое чувство: Финал: Все медленно танцуют
Галерея: Кинотавр 2018
Тау, Tau new
» Трейлер
19 июня, вторник
В США состоялась очередная церемония вручения премий MTV Movie & TV Awards...
» TV-ролик
18 июня, понедельник
Режиссёр Терри Гиллиам проиграл суд об авторских правах на собственный фильм «Человек, который убил Дон Кихота»...
Пока заокаенский прокат содрогался от тяжкой поступи рекордного старта «Суперсемейки 2»...
17 июня, воскресенье
Две недели полупустых залов наконец завершились, но мало кто ожидал, что это случится так громогласно...
|
|
|
|
|