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Большой | Трейлеры

Трейлеры » Мелодрама Рецензии в разделе Лучшие

Трейлер New :: 08.05.17 ссылка на ролик

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Прокат в России фильма "Большой": 11 мая 2017 года
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» Голливуд » Мелодрамы
О фильме "Большой":

Про то, как провинциальная девочка стала большой балериной.

Режиссёр: Валерий Тодоровский.

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Большой:

Большой
постеры фильма: 1
кадры из фильма: 15
трейлеры: 1

Рецензии и обзоры

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18 мая в мировой прокат выходит продолжение серии фильмов Ридли Скотта из вселенной ксеноморфов, получившее название «Чужой: Завет»

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Есть точный баланс между крошечной драмой и обильным юмористическим экшном, что и требуется от хорошего летнего блокбастера

Прочь: Чёрная комедия
В фильме куча белых людей издевается над чёрными парнем, но для автора это не повод делать свои «12 лет рабства», а почва для троллинга

Новинки мая: «Стражи галактики 2», «Меч короля Артура», «Чужой: Завет» и «Пираты Карибского моря 5»
С некоторых пор в российском прокате май заделался таким суперлетним месяцем, когда один блокбастер в неделю

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