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Богемская рапсодия | Трейлеры

Трейлеры » Мюзикл Рецензии в разделе Лучшие

Отрывок 2 New :: 17.10.18 ссылка на ролик

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Название фильма: Богемская рапсодия
Оригинальное название: Bohemian Rhapsody
Прокат в России фильма "Богемская рапсодия": 1 ноября 2018 года
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» Голливуд » Байопики » Музыкальные
О фильме "Богемская рапсодия":

Брайан Сингер и Декстер Флетчер представляют музыкальный байопик о группе Queen и Фредди Меркьюри.

В ролях: Рами Малек, Майк Майерс, Том Холландер.

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Богемская рапсодия:

Богемская рапсодия
постеры фильма: 2
кадры из фильма: 6
трейлеры: 10

Рецензии и обзоры

Ничего хорошего в отеле Эль Рояль: Погуляли

В течение более чем двух часов громкие режиссёры неоднократно приходят на ум. Не потому что Годдард их копирует, но потому что играет на их поле их же приёмами

Человек на Луне: На честном слове и на одном крыле
Интонация фильма звучит как мрачный пессимистический ответ космическому оптимизму Маска и Безоса, что для байопика несколько неожиданно

Лучше звоните Солу: Сезон 4: Как Джимми стал Солом
Фан-сервис в этом сериале несёт настолько циничный и затяжной характер, что хочется уже, чтобы Джимми помер в корчах

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Эйфория танца переходит в испытание, когда понимаешь, что весь последующий фильм будет 90-минутным тяжёлым отходняком

Веном: Доктор Веном и мистер Харди
Начиная с середины фильма на экране один непрерывный трюк пополам с шуткоюмором, что куда лучше насупленного комикса
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