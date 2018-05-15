Вот вопрос, зачем снимать такое кино? Для кого? И так все знают об аде в концлагерях... далее

Кинокасса России: «Мстители» лидируют, «Такcи 5» обходят «Собибор» Оставшись благодаря стараниями министра Мединского фактически без лишнего выходного, отечественный прокат если и намеревался отыграть потери в традиционный уикенд...