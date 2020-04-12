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Бладшот | Трейлеры
о фильме: рецензия | кадры: 14 | трейлеры: 11 | постеры | в ролях | афиша, билеты
О съёмках New :: 12.04.20
Название фильма: Бладшот
Оригинальное название: Bloodshot
Прокат в России фильма "Бладшот": 12 марта 2020 года
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О фильме "Бладшот":
Вин Дизель в фантастическом боевике про аугментированного супергероя со стёртой памятью.
В роли присматривающего за ним учёного: Гай Пирс.
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Бладшот:
Байки из Петли: Мгновение назад
Бледная синяя точка: Притягательное
Проксима: Бумажная солдатка
Сопротивление: Помним, скорбим
Опасная роль Джин Сиберг: Зато сыграла хорошо
9 апреля, четверг
8 апреля, среда
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