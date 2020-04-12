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Бладшот | Трейлеры

Трейлеры » Кино-комикс Рецензии в разделе Лучшие

О съёмках New :: 12.04.20

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Все ролики фильма "Бладшот" (11)

 
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Название фильма: Бладшот
Оригинальное название: Bloodshot
Прокат в России фильма "Бладшот": 12 марта 2020 года
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» Голливуд » Кинокомиксы
О фильме "Бладшот":

Вин Дизель в фантастическом боевике про аугментированного супергероя со стёртой памятью.

В роли присматривающего за ним учёного: Гай Пирс.

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Бладшот:

Бладшот
постеры фильма: 1
кадры из фильма: 14
трейлеры: 11

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Сериал получился не только экранизацией картин Столенхага, но и ностальгической притчей о том, что всё это было мгновение назад

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Специалист NASA Люси Кола ищет себя после завершения полёта, переживает за будущую миссию, попутно не выдерживая нервного напряжения и срываясь

Проксима: Бумажная солдатка
Героиня и её дочь с начала и до конца остаются слишком полупрозрачными призраками на фоне реальных декораций

Сопротивление: Помним, скорбим
Айзенберг с лицом около-тридцатилетнего играет молодого мима Марселя Марсо, пока авторы фильма пытаются понять, о чём оно будет

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Фильм про один из самых драматичных периодов Джин Сиберг, знаковой актрисы Новой волны. Но Кристен Стюарт опять выбрала не то кино
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