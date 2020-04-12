О съёмках

Название фильма: Бладшот

Оригинальное название: Bloodshot

О фильме "Бладшот":

Вин Дизель в фантастическом боевике про аугментированного супергероя со стёртой памятью.

В роли присматривающего за ним учёного: Гай Пирс.