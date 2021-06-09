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Кроваво-красное небо | Трейлеры
о фильме: кадры: 3 | трейлеры: 2 | постеры | в ролях
Русский тизер-трейлер New :: 09.06.21
Название фильма: Кроваво-красное небо
Оригинальное название: Blood Red Sky
Прокат в России фильма "Кроваво-красное небо": 23 июля 2021 года
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О фильме "Кроваво-красное небо":
Доминик Пёрселл в хоррор-боевике о самолёте, захваченном террористами, но что-то пошло не так, поскольку одна из пассажирок оказалась вампиром.
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