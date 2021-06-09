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Кроваво-красное небо | Трейлеры

Трейлеры » Ужас! Рецензии в разделе Лучшие

Русский тизер-трейлер New :: 09.06.21


Все ролики фильма "Кроваво-красное небо" (2, из них 2 новых)

 
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Название фильма: Кроваво-красное небо
Оригинальное название: Blood Red Sky
Прокат в России фильма "Кроваво-красное небо": 23 июля 2021 года
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» Голливуд » Боевики
        ... » Криминальные
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        ... » Ужасы и мистика
О фильме "Кроваво-красное небо":

Доминик Пёрселл в хоррор-боевике о самолёте, захваченном террористами, но что-то пошло не так, поскольку одна из пассажирок оказалась вампиром.

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Кроваво-красное небо:

Кроваво-красное небо
постеры фильма: 1
кадры из фильма: 3
трейлеры: 2

Рецензии и обзоры

Круэлла: Эстелла против всех + видеоподкаст

Сложный, многогранный приквел, с характерами, вотэтоповоротами, похоронами, гэгами, и в конце концов отсылочками к оригиналу, которые пусть и выглядят сугубым ретконом, но весьма неплохим

Тихое место 2: Ходячие слуханцы
В оригинале монстряшек было мало, и они не высовываются до самого финала, тут же они нам буквально садятся на лицо

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