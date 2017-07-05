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Блокбастер | Трейлеры

Трейлеры » Криминальное Рецензии в разделе Лучшие

Отрывок 2 New :: 05.07.17 ссылка на ролик

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Прокат в России фильма "Блокбастер": 13 июля 2017 года
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        ... » Криминальные
О фильме "Блокбастер":

Девушка решает уехать от работы и бойфренда из Москвы, но по дороге становится заложником другой девушки, устроившей ограбление.

В ролях: Светлана Устинова, Анна Чиповская, Евгений Цыганов, Юлия Снигирь, Михаил Ефремов.

Автор сценария и режиссёр: Роман Волобуев (однако режиссёр снял своё имя с титров).

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Блокбастер:

Блокбастер
постеры фильма: 1
кадры из фильма: 17
трейлеры: 6

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