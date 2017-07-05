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Блокбастер | Трейлеры
о фильме: кадры: 17 | трейлеры: 6 | постеры | в ролях
Трейлер New :: 05.07.17 ссылка на ролик
Размещение: YouTube
Прокат в России фильма "Блокбастер": 13 июля 2017 года
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О фильме "Блокбастер":
Девушка решает уехать от работы и бойфренда из Москвы, но по дороге становится заложником другой девушки, устроившей ограбление.
В ролях: Светлана Устинова, Анна Чиповская, Евгений Цыганов, Юлия Снигирь, Михаил Ефремов.
Автор сценария и режиссёр: Роман Волобуев (однако режиссёр снял своё имя с титров).
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