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О фильме "Блокбастер":

Девушка решает уехать от работы и бойфренда из Москвы, но по дороге становится заложником другой девушки, устроившей ограбление.

В ролях: Светлана Устинова, Анна Чиповская, Евгений Цыганов, Юлия Снигирь, Михаил Ефремов.

Автор сценария и режиссёр: Роман Волобуев (однако режиссёр снял своё имя с титров).