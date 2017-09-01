Размещение: YouTube

Название фильма: Бойня в блоке 99

Оригинальное название: Brawl In Cell Block 99

О фильме "Бойня в блоке 99":

Боксёр теряет свою работу и почти теряет свою жену, и ради этого становится наркодилером. Но что-то идёт не так, и он попадает в тюрьму.

В главной роли: Винс Вон.