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Бойня в блоке 99 | Трейлеры
Трейлер New :: 01.09.17 ссылка на ролик
Размещение: YouTube
Название фильма: Бойня в блоке 99
Оригинальное название: Brawl In Cell Block 99
Планы выпуска: 2017 год
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» Голливуд » Криминальные
О фильме "Бойня в блоке 99":
Боксёр теряет свою работу и почти теряет свою жену, и ради этого становится наркодилером. Но что-то идёт не так, и он попадает в тюрьму.
В главной роли: Винс Вон.
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