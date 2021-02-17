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Блаженство

Трейлеры » Фантастика Рецензии в разделе Лучшие

Рецензия: Параллельные миры

Роман КОРНЕЕВ, 17 февраля 2021
Рецензия

По поводу «Блаженства» интернеты переполнены двумя родами отзывов — просто негативных (с соответствующими рейтингами на различных пузомерках) и негативных в стиле «не смотрите трейлер, там вас обманут». Авторы первых, очевидно, ожидали от фильма чуть ли не новую «Матрицу», и потому разочаровались, тогда как авторы последних, так же очевидно, ждали того же, но фильм им в итоге понравился. На самом же деле трейлер, конечно же, тут ни при чём, он не врёт ни в едином кадре, вполне успешно, насколько это возможно в минутной нарезке, иллюстрируя идею автора распараллелить нашу жизнь на две плоскости, в одной — сплошные вечеринки, творчество, прекрасная погода и прочий киберпанк, а в другой — рабочая рутина, одиночество, постоянный дождь в заброшке и прочий киберпанк.

При этом про фильм всё предельно понятно и безо всякого трейлера. Майк Кехилл уже снимал для Санденса околофантастику «Другая Земля», где поднимал ровно ту же проблематику «параллельных действительностей» и тоже использовал заявленный жанр не по назначению, и тоже имел массу аналогий с более известным фильмом на ту же тему (а именно, вышедшую в том же 2011 году «Меланхолию»), в результате чего выглядел эпигоном, но не по собственной воле, а просто не повезло.

Блаженство

«Блаженство» повторяет ту же ошибку. Начиная разрабатывать заявленную тематику, режиссёр снимает так, будто до него на эту тему никто ничего не снимал, с уверенностью неофита выстраивает любезную его сердцу гармонию, где бомжи и не бомжи существуют параллельно, разделяемые лишь приёмом жёлтых и синих кристаллов (почему не красных и синих, наверное, понятно), увольнением и не увольнением с работы, выпадением и не выпадением начальника из окна, переселением или не переселением под эстакаду и так далее. Но это одни и те же люди, и все меланхоличные рассуждения автора проистекают вокруг того, что есть личное счастье, и как его добиться, и в целом с собственными задачами автор вполне справляется, особенно в плане визуала, главное не воспринимать всё в лоб, см. отзывы второго типа.

Но поскольку автор банально ненасмотрен, то он немедленно вступает в конфликт с куда более фундаментальным произведением, снятым до него, а именно, с «Конгрессом» по Станиславу Лему, повторяя его местами буквально добуквенно. Те же бомжи которые не бомжи, вместо мамы, разыскивающей сына, дочка, разыскивающая папу, препараты для аугментированной реальности, и даже свой собственный научный симпозиум с вытаскиванием главного героя пред свет софитов, в результате чего всё идёт не так и начинается гражданская война, по сути, единственное значимое отличие двух фильмов — жанр. Если у Ари Ломана это всё-таки была настоящая (пусть и рисованная) футурология пополам с мелодрамой, то у Майка Кехилла мы наблюдаем вполне неплохую практически чистую мелодраму про «ты любовь всей моей жизни» и прочие изыски с записочками и свечами. Но если же вам нужен именно киберпанк, то вам — на просмотр грядущего «Главного героя».

Блаженство


 
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Название фильма: Блаженство
Оригинальное название: Bliss
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» Голливуд » Мелодрамы
        ... » Фантастика
О фильме "Блаженство":

Оуэн Уилсон и Сальма Хайек в околофантастической мелодраме про виртуальную реальность.

Режиссёр: Майк Кехилл («Другая Земля»).

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Блаженство:

Блаженство
постеры фильма: 1
кадры из фильма: 3
трейлеры: 2

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