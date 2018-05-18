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Название фильма: Кровоточащая сталь

Оригинальное название: Bleeding Steel

О фильме "Кровоточащая сталь":

Джеки Чан в фантастическом боевике про агента спецназа, который пытается защитить молодую женщину от криминальной группировки и ощущает с ней странную связь.