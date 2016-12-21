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Название фильма: Пазманский дьявол

Оригинальное название: Bleed for This

О фильме "Пазманский дьявол":

Основано на реальной истории чемпиона мира по боксу Винни Пациенца, который попал в автокатастрофу и едва не погиб, но преодолел травму и вернулся в спорт.

В ролях: Майлз Теллер, Аарон Экхарт.

Режиссёр: Бен Янгер. Продюсер: Мартин Скорсезе.