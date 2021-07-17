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Чёрная вдова | Трейлеры
о фильме: рецензия | кадры: 14 | трейлеры: 38 | постеры: 8 | в ролях | афиша, билеты
О съёмках 4 New :: 17.07.21
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Название фильма: Чёрная вдова
Оригинальное название: Black Widow
Прокат в России фильма "Чёрная вдова": 8 июля 2021 года
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О фильме "Чёрная вдова":
Скарлетт Йоханссон в роли Наташи Романофф в новом персонажном приквеле киновселенной «Марвел». Время действия сюжета — между «Гражденской войной» и «Войной бесконечности».
Также в ролях: Рэйчел Вайз, Дэвид Харбор, Рэй Уинстон, Уильям Хёрт.
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