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Чёрная вдова | Трейлеры

Трейлеры » Кино-комикс Рецензии в разделе Лучшие

О съёмках 4 New :: 17.07.21

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Название фильма: Чёрная вдова
Оригинальное название: Black Widow
Прокат в России фильма "Чёрная вдова": 8 июля 2021 года
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О фильме "Чёрная вдова":

Скарлетт Йоханссон в роли Наташи Романофф в новом персонажном приквеле киновселенной «Марвел». Время действия сюжета — между «Гражденской войной» и «Войной бесконечности».

Также в ролях: Рэйчел Вайз, Дэвид Харбор, Рэй Уинстон, Уильям Хёрт.

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Чёрная вдова:

Чёрная вдова
постеры фильма: 8
кадры из фильма: 14
трейлеры: 38

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Чёрная вдова
Чёрная вдова, Black Widow
Прокат в России: 8 июля 2021 года
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