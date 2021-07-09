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Чёрная вдова | Трейлеры

Трейлеры » Кино-комикс Рецензии в разделе Лучшие

Русский ролик о съёмках 2 New :: 09.07.21


Все ролики фильма "Чёрная вдова" (35, из них 9 новых)
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Название фильма: Чёрная вдова
Оригинальное название: Black Widow
Прокат в России фильма "Чёрная вдова": 8 июля 2021 года
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О фильме "Чёрная вдова":

Скарлетт Йоханссон в роли Наташи Романофф в новом персонажном приквеле киновселенной «Марвел». Время действия сюжета — между «Гражденской войной» и «Войной бесконечности».

Также в ролях: Рэйчел Вайз, Дэвид Харбор, Рэй Уинстон, Уильям Хёрт.

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Чёрная вдова:

Чёрная вдова
постеры фильма: 8
кадры из фильма: 14
трейлеры: 34

Рецензии и обзоры

Чёрная Вдова: Сёстры по абьюзу

Повзрослевшие члены разбитой и ненормальной семьи через драки и угрозы воссоединяются спустя много лет плюс сюжет про месть бордельных девочек своему старому сутенёру-абъюзеру

Война будущего: Провести неделю с дочей
Не столько игры тянутся к фильмам, сколько сценаристы, выросшие на этих играх, вместо нормального кино уже ничего другого писать не умеют

Без резких движений: Карбоновый след
Только на финальных титрах мы окончательно понимаем, что это на самом деле было. Содерберг снова снял фильм-объяснялку

Ледяной драйв: Форсаж на льду
Дальнобои показывают мастер-класс аварийного вождения по льду Чудского озера, после чего всех спасают

Мейр из Исттауна: Убийства нашего городка
Какая бы жесть ни происходила, тут все будут вести себя как плюшевые зайцы, а семья в любом случае будет стоять на первом месте
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Чёрная вдова
Чёрная вдова, Black Widow
Прокат в России: 8 июля 2021 года
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