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Чёрная вдова | Трейлеры
о фильме: рецензия | кадры: 14 | трейлеры: 35 | постеры: 8 | в ролях | афиша, билеты
Русский ролик о съёмках 2 New :: 09.07.21
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Название фильма: Чёрная вдова
Оригинальное название: Black Widow
Прокат в России фильма "Чёрная вдова": 8 июля 2021 года
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О фильме "Чёрная вдова":
Скарлетт Йоханссон в роли Наташи Романофф в новом персонажном приквеле киновселенной «Марвел». Время действия сюжета — между «Гражденской войной» и «Войной бесконечности».
Также в ролях: Рэйчел Вайз, Дэвид Харбор, Рэй Уинстон, Уильям Хёрт.
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