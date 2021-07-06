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Чёрная Вдова | Трейлеры

Трейлеры » Кино-комикс Рецензии в разделе Лучшие

Отрывок 2 New :: 06.07.21

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Все ролики фильма "Чёрная Вдова" (29, из них 7 новых)
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Название фильма: Чёрная Вдова
Оригинальное название: Black Widow
Прокат в России фильма "Чёрная Вдова": 8 июля 2021 года
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» Франчайзы » Мстители
О фильме "Чёрная Вдова":

Скарлетт Йоханссон в роли Наташи Романофф в новом персонажном приквеле киновселенной «Марвел».

Также в ролях: Рэйчел Вайз, Дэвид Харбор, Рэй Уинстон, Уильям Хёрт.

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Чёрная Вдова:

Чёрная Вдова
постеры фильма: 8
кадры из фильма: 14
трейлеры: 29

Рецензии и обзоры

Война будущего: Провести неделю с дочей
Не столько игры тянутся к фильмам, сколько сценаристы, выросшие на этих играх, вместо нормального кино уже ничего другого писать не умеют

Без резких движений: Карбоновый след
Только на финальных титрах мы окончательно понимаем, что это на самом деле было. Содерберг снова снял фильм-объяснялку

Ледяной драйв: Форсаж на льду
Дальнобои показывают мастер-класс аварийного вождения по льду Чудского озера, после чего всех спасают

Мейр из Исттауна: Убийства нашего городка
Какая бы жесть ни происходила, тут все будут вести себя как плюшевые зайцы, а семья в любом случае будет стоять на первом месте

Сластёна: Мальчик с оленьими рогами: Пусть мама услышит, пусть мама придёт
Авторы так и не собираются определяться, это у них детское кино для взрослых или взрослое кино для детей
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Обновления
Трейлеры, кадры, постеры:

Чёрная Вдова, Black Widow
» Отрывок 2
» TV-ролик
» О съёмках 2
» Репортаж с премьеры
» Минутный TV-ролик
» Промо-ролик 2
» TV-ролик 2

5 июля, понедельник
Бокс-офис США: «Форсаж 9» и «Босс-молокосос 2» забирают себе День Независимости
Сложно предположить, чем руководствовался «Дисней», перенося старт «Чёрной вдовы» на уикенд...
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