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Чёрная Вдова | Трейлеры
Дублированный ролик о съёмках 2 New :: 21.06.21
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Название фильма: Чёрная Вдова
Оригинальное название: Black Widow
Прокат в России фильма "Чёрная Вдова": 8 июля 2021 года
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О фильме "Чёрная Вдова":
Скарлетт Йоханссон в роли Наташи Романофф в новом персонажном приквеле киновселенной «Марвел».
Также в ролях: Рэйчел Вайз, Дэвид Харбор, Рэй Уинстон, Уильям Хёрт.
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