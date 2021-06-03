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Чёрная Вдова | Трейлеры

Трейлеры » Кино-комикс Рецензии в разделе Лучшие

Русский промо-ролик New :: 03.06.21

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Название фильма: Чёрная Вдова
Оригинальное название: Black Widow
Прокат в России фильма "Чёрная Вдова": 8 июля 2021 года
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О фильме "Чёрная Вдова":

Скарлетт Йоханссон в роли Наташи Романофф в новом персонажном приквеле киновселенной «Марвел».

Также в ролях: Рэйчел Вайз, Дэвид Харбор, Рэй Уинстон, Уильям Хёрт.

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Чёрная Вдова:

Чёрная Вдова
постеры фильма: 8
кадры из фильма: 14
трейлеры: 18

Рецензии и обзоры

Круэлла: Эстелла против всех + видеоподкаст

Сложный, многогранный приквел, с характерами, вотэтоповоротами, похоронами, гэгами, и в конце концов отсылочками к оригиналу, которые пусть и выглядят сугубым ретконом, но весьма неплохим

Тихое место 2: Ходячие слуханцы
В оригинале монстряшек было мало, и они не высовываются до самого финала, тут же они нам буквально садятся на лицо

Друзья: Воссоединение: И в музей
Это даже не современное лайв-шоу с динамичными камерами и виртуальными декорациями, мы получили банальный фильм о съёмках

Армия мертвецов: Это личное + видеоподкаст
Через Батисту Снайдер прямым текстом много раз просит прощения у дочери, что его не было рядом

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Про папу-гонщика, брата-угонщика и вообще про то, что ради семьи и кадык вырвешь, и на кичу заедешь
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