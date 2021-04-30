  Поиск на Кинокадре     
Новинки кино 2021 Афиша Обновления Трейлеры Рецензии Блог Новости
Фильмы 2021 Фильмы 2020 Блокбастеры Фантастика Лучшие фильмы Юбилеи Отзывы Соцсети WIKI  
Видеоподкаст «Мы ругаем» #6: итоги Оскара 2021

Чёрная Вдова | Трейлеры

Трейлеры » Кино-комикс Рецензии в разделе Лучшие

Промо-ролик с русскими титрами New :: 30.04.21

смотреть в плейере

Все ролики фильма "Чёрная Вдова" (14, из них 2 новых)
Ссылки по теме:
Рецензия » Фейк-ньюс Гоша БЕРЛИНСКИЙ
Рецензия » Кадия стоит Роман КОРНЕЕВ
«Мстители 4: Финал», кадры из фильма (103 фото)
Киноблог » Бокс-офис США: «Человек-паук: вдали от дома» возглавляет провальный уикенд
Киноблог » Кинокасса России: «Человек-паук» взглавляет слабый уикенд

 
Поставьте фильму оценку!
Добавить на Facebook Затвиттить Добавить на Вконтакте 
Название фильма: Чёрная Вдова
Оригинальное название: Black Widow
Прокат в России фильма "Чёрная Вдова": 8 июля 2021 года
См. также: все фильмы 2020, фильмы 2021 список, новинки кино
» Блокбастеры » Кинокомиксы
» Франчайзы » Мстители
О фильме "Чёрная Вдова":

Скарлетт Йоханссон в роли Наташи Романофф в новом персонажном приквеле киновселенной «Марвел».

Также в ролях: Рэйчел Вайз, Дэвид Харбор, Рэй Уинстон, Уильям Хёрт.

На главную | Новинки кино

Новинки кино:
Чёрная ВдоваПила: СпиральГнев человеческийФорсаж 9ЛукаТелохранитель жены киллераДевятаевЧернобыль
Недавние громкие новинки:
Годзилла против КонгаГнев человеческийЧернобыльЧудо-женщина 1984МуланДоводСпутникМир Дикого запада

Написать отзыв:
Псевдоним
Заголовок
Сообщение:
 

Отделяйте абзацы одним переносом строки. Перед цитируемым абзацем поставьте знак >, для обращения к кому-нибудь напишите с новой строки to: Имярек.

Желательно заполнять все поля, сообщения с пустыми полями попадают в премодерацию.
Ролики в разделе "Кино-комикс":
Чёрная Вдова Промо-ролик с русскими титрами
» Промо-ролик
Академия «Амбрелла» Виртуальный круглый стол
Шан-Чи и легенда Десяти колец Русский тизер-трейлер
» Тизер-трейлер
Майор Гром: Чумной Доктор Видеоподкаст "Мы ругаем"
» Отрывок
» Титры под песню "Перемен"
Чёрная Вдова Русский финальный трейлер 2
» Финальный трейлер 2
Майор Гром: Чумной Доктор Отрывок
Отряд Самоубийц: Миссия Навылет Трейлер 2
» Трейлер R
» Трейлер
» Русский трейлер
 
Новые трейлеры:
Чёрная Вдова Промо-ролик с русскими титрами
Сопротивление Дублированный отрывок
Круэлла Отрывок
Рассказ служанки Интервью 2
» Интервью
Годзилла против Конга Онлайн-трейлер
Пила: Спираль Отрывок 2
» Отрывок
Чёрная Вдова Промо-ролик
Гнев человеческий Отрывок
Мортал комбат Промо-ролик
Форсаж 9 Русский промо-ролик
Лука Русский трейлер
Телохранитель жены киллера Русский трейлер R
Лука Трейлер
все трейлеры
фильмы 2021 | фильмы 2020
Новинки кино: 2021 апрель май июнь июль
Жанры: комедии кинокомиксы фантастика ужасы мюзиклы
приключения криминальные мелодрамы боевики драмы спортивные
катастрофа исторические детские военные фантазия детективы
 # А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ы Э Ю Я
 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Чёрная Вдова:

Чёрная Вдова
постеры фильма: 8
кадры из фильма: 14
трейлеры: 14

Рецензии и обзоры

Девятаев: Угнать за 180 секунд
Реальность, она такая скучная, даже самая героическая, её же обязательно нужно приукрасить. И Бекмамбетов приукрашивает

Галерея: Оскар-2021, фоторепортаж церемонии
25 апреля 2021 года в Лос-Анджелесе состоялась 93-я церемония вручения премии «Оскар»

Иуда и чёрный мессия: Ангелы и свиньи
Персонажи получились не лубочными, каждый со своим нервом, с небанальной групповой динамикой и предсказуемой моралью в финале

Гнев человеческий: Печень, лёгкие, селезёнка, сердце
Оригинал был логичнее, честнее, самобытнее, у него был небанальный мессадж и логичный финал

Дальний космос: Вдали от здравого смысла
Ни актёрской игры, ни сюжетной драмы, ни раскрытия характеров персонажей. Одна лишь красивая пустота и много инженерных глупостей
Ещё рецензии

Обновления
Трейлеры, кадры, постеры:

Чёрная Вдова, Black Widow
» Промо-ролик с русскими титрами
» Промо-ролик

Сопротивление, Resistance
» Дублированный отрывок

Круэлла, Cruella
» Отрывок
» TV-ролик

Рассказ служанки, Handmaid's Tale
» Интервью 2
» Интервью
» Персонажный ролик: Эмили
» Персонажный ролик: Ник

Годзилла против Конга, Godzilla vs. Kong
» Онлайн-трейлер

Пила: Спираль, Spiral: From the Book of Saw
постеров: +1
» Отрывок 2
» Отрывок

29 апреля, четверг

Гнев человеческий, Wrath of Man
» Отрывок
» Дублированные отрывки

Мортал комбат, Mortal Kombat
» Промо-ролик
» Первые 7 минут
» Отрывок 2
» Отрывок

Форсаж 9, Fast & Furious 9
» Русский промо-ролик
» Промо-ролик

28 апреля, среда

Новости кино:
В Минске пройдёт гик-фестиваль Unicon & GameExpo 2021
Unicon 2017 фоторепортаж 14-16 мая в Минске, в Беларуси, снова пройдёт самый крупный в стране гиковский фестиваль Unicon Convention...
Трейлеры, кадры, постеры:

Лука, Luca
» Русский трейлер
» Трейлер

Телохранитель жены киллера, Hitman's Wife's Bodyguard
» Русский трейлер R

Все обновления за неделю


Кинокадр Новинки кино 2021 фильмы 2021 Афиша Рецензии Обновления Трейлеры
Будьте с Кинокадром в социальных сетях и не только! Я уже, закройте это
КиноКадр, всё о кино
   Новинки кино 2021   фильмы 2020   фильмы 2021   Афиша кино   Лучшие фильмы 2019 2020  
2003-2014 © Кинокадр | Об издании | 16+
 

«Оскар 2021», фото + подкаст . «Гнев человеческий», рецензия . «Девятаев», отзыв . «Чернобыль», рецензия + подкаст . «Ради всего человечества 2», отзыв . «Мортал комбат», отзыв . «Нечестивые», отзыв . «Майор Гром», подкаст . «Отец», отзыв . «Игрушка для взрослых», отзыв . «Дальний космос», отзыв . «Иуда и чёрный мессия», отзыв . «Поколение Вояджер», отзыв .
 
Афиша кино Новинки кино 2021 Рецензии Блог Новости Трейлеры
Обновления Фильмы Фильмы 2021 Фильмы 2020 Звёзды Кадры Лучшие фильмы 2018 2019 Отзывы Соцсети WIKI Форум  

Афиша кино: "Девятаев", "Властелин Колец: Возвращение короля", "Гнев человеческий", "Зверокрекеры", "Чернобыль", "Упс... Приплыли!", "Мортал Комбат", "Академия магии"
Новинки кино 2021: "Форсаж 9", "Главный герой", "Пила: Спираль", "Круэлла", "Телохранитель жены киллера", "Лука", "Миньоны: Грювитация", "Чёрная Вдова", "Круиз по джунглям"

2003-2021 © Кинокадр | Об издании | 16+ | Мятеж | Реклама   