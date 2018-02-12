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Чёрная пантера | Трейлеры

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Русский TV-ролик 3 New :: 12.02.18 ссылка на ролик

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Название фильма: Чёрная пантера
Оригинальное название: Black Panther
Прокат в России фильма "Чёрная пантера": 22 февраля 2018 года
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О фильме "Чёрная пантера":

Супергерой Чёрная пантера должен защитить своё родное африканское государство от вторжения извне.

В ролях: Чедвик Босман, Майкл Б. Джордан, Мартин Фриман, Энди Сёркис, Форест Уитакер.

Режиссёр: Райан Куглер.

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Чёрная пантера:

Чёрная пантера
постеры фильма: 1
кадры из фильма: 3
трейлеры: 22

Рецензии и обзоры

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