Дэвид С. Гойер принял решение отказаться от постановки римейка «Властелинов Вселенной»...

Все деньги мира , All the Money in the World

Компания Wizart Animation сообщила об успешной продаже одного из своих проектов видеосервису Netflix...

8 февраля 2018 года кинокомпания Marvel Studios начала празднование 10-летия своей киновселенной...

Роль Майка Науменко в фильме Кирилла Серебренникова «Лето» сыграл Рома Зверь, фронтмен группы «Звери». Это его первая роль в кино...