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Чёрная пантера | Трейлеры

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Трейлер 4 New :: 15.01.18 ссылка на ролик

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Название фильма: Чёрная пантера
Оригинальное название: Black Panther
Прокат в России фильма "Чёрная пантера": 22 февраля 2018 года
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О фильме "Чёрная пантера":

Супергерой Чёрная пантера должен защитить своё родное африканское государство от вторжения извне.

В ролях: Чедвик Босман, Майкл Б. Джордан, Мартин Фриман, Энди Сёркис, Форест Уитакер.

Режиссёр: Райан Куглер.

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Чёрная пантера:

Чёрная пантера
постеры фильма: 1
кадры из фильма: 3
трейлеры: 13

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