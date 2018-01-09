  Поиск на Кинокадре     
Новинки кино 2018 Афиша Обновления Трейлеры Рецензии Блог Новости
Фильмы 2018 Фильмы 2017 Блокбастеры Комедии Лучшие фильмы Юбилеи Отзывы Соцсети WIKI  
Золотой глобус 2018: фоторепортаж

Чёрная пантера | Трейлеры

Трейлеры » Кино-комикс Рецензии в разделе Лучшие

TV-ролик 2 New :: 09.01.18 ссылка на ролик

Размещение: YouTube

смотреть в плейере

Все ролики фильма "Чёрная пантера" (10, из них 3 новых)
Ссылки по теме:
Рецензия » Пролёты и пробежки Никита КОМАРОВ
Рецензия » Врачи без границ Никита КОМАРОВ
Очередной перезапуск истории про Человека-паука «Возвращение домой», кадры (58 фото)
Крис Эванс, Роберт Дауни-младший в кинокомиксе «Первый мститель: Противостояние», кадры (52 фото)
Киноблог » Кинокасса России: 5-8 мая, «Первый мститель 3» открывает сезон
Киноблог » Кинокасса России: 7-10 мая, «Мстители 2» доигрывают на вершине

 
Поставьте фильму оценку!
Запостить в ЖЖ Поделиться на Одноклассниках Добавить на Facebook Запостить в Li.ru Затвиттить Добавить на Вконтакте 
Название фильма: Чёрная пантера
Оригинальное название: Black Panther
Прокат в России фильма "Чёрная пантера": 22 февраля 2018 года
См. также: все фильмы 2018, фильмы 2017 список, новинки кино
» Блокбастеры » Кинокомиксы
» Франчайзы » Мстители
О фильме "Чёрная пантера":

Супергерой Чёрная пантера должен защитить своё родное африканское государство от вторжения извне.

В ролях: Чедвик Босман, Майкл Б. Джордан, Мартин Фриман, Энди Сёркис, Форест Уитакер.

Режиссёр: Райан Куглер.

На главную | Новинки кино

Новинки кино:
Мир Юрского периода 2Чёрная пантераИзлом времениПятьдесят оттенков свободыТренерДвижение вверхХроники хищных городовПервому игроку приготовиться
Недавние громкие новинки:
Движение вверхЗвёздные войны: Последние джедаиДжуманджи 2: Зов джунглейСекретные материалыЛига СправедливостиОчень странные делаУбийство в Восточном экспрессеТор 3: Рагнарёк

Написать отзыв:
Псевдоним
Заголовок
Сообщение:
 

Отделяйте абзацы одним переносом строки. Перед цитируемым абзацем поставьте знак >, для обращения к кому-нибудь напишите с новой строки to: Имярек.

Желательно заполнять все поля, сообщения с пустыми полями попадают в премодерацию.
Ролики в разделе "Кино-комикс":
Чёрная пантера Трейлер 3
» TV-ролик 2
» О съёмках
» TV-ролик
» Трейлер 2
Человек-паук: Через вселенные Британский трейлер
Тёмный Феникс Ролик ожидается
Человек-паук: Через вселенные Русский трейлер
» Трейлер
Мстители: Война бесконечности. Часть 1 Тизер-трейлер
» Русский тизер-трейлер
Чёрная пантера Международный трейлер
Дэдпул 2 Короткометражка "Wet on wet"
» Короткометражка "Уроки живописи"
Лига Справедливости Дублированный TV-ролик
  
Новые трейлеры:
Мир Юрского периода 2 Трейлер в честь 25-летия оригинала
Последний портрет Русский трейлер
» Трейлер
Астрал 4: Последний ключ О съёмках
» Отрывок
Чёрная пантера Трейлер 3
» TV-ролик 2
Патрик Мелроуз Трейлер
Родина Трейлер, сезон 7
Миллиарды Трейлер, сезон 3
Красный воробей Трейлер 2
» Русский трейлер
Излом времени TV-ролик
Любовь – болезнь Русский трейлер
» Трейлер
все трейлеры
фильмы 2018 | фильмы 2017
Новинки кино: 2018 январь февраль март апрель
Жанры: комедии кинокомиксы фантастика ужасы мюзиклы
приключения криминальные мелодрамы боевики драмы спортивные
катастрофа исторические детские военные фантазия детективы
 # А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ы Э Ю Я
 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Чёрная пантера:

Чёрная пантера
постеры фильма: 1
кадры из фильма: 3
трейлеры: 10

Рецензии и обзоры

Галерея: Золотой глобус 2018
8 января в Лос-Анджелесе состоялась 75-я церемония вручения премий Голливудской ассоциации иностранной прессы «Золотой глобус»

Величайший шоумен: Ими созданный мир
Пусть фильм без отдыха проповедует равенство и принятие, красивым белым людям неизбежно уделяется больше внимания

Супер тёмные времена: Потёмки
Это наименее известная и прошедшая почти незаметно, но тоже неотъемлемая часть главного кинофеномена 2017 года

Чёрное зеркало: Переселение душ
«Нетфликс» поспешил придать четвёртому сезону с одной стороны большей британскости, с другой — больше авторского посыла

Новинки 2018: «Первому игроку приготовиться», «Хроники хищных городов», «Боевой ангел» и комиксы
Начало года — это всегда сезон новых надежд, самое время окинуть заинтересованным взглядом грядущие премьеры
Ещё рецензии

Обновления
Трейлеры, кадры, постеры:

Мир Юрского периода 2
Мир Юрского периода 2, Jurassic World: Fallen Kingdom
Прокат в России: 7 июня 2018 года
» Трейлер в честь 25-летия оригинала

9 января, вторник

Новости кино:
«Нелюбовь» номинирована на премию BAFTA
Объявлены номинанты на премию британской киноакадемии BAFTA. Лидером по числу номинаций стала фантастическая мелодрама Гильермо дель Торо «Форма воды»...
Джек Рейнор сыграет основателя американского ракетостроения
Джек Рейнор сыграет главную роль в драматическом сериале CBS «Странный ангел» по одноимённому роману Джорджа Пендла. Сценарий написал Марк Хейман...
Вин Дизель сыграет в кинокомиксе «Кровавый выстрел»
Кинокомпания Sony предложила Вину Дизелю главную роль в фантастическом боевике «Кровавый выстрел» — экранизации комикса издательства Valiant...
Ролики россыпью: «Красный воробей», «Черновик», «8 подруг Оушена», «50 оттенков свободы», «Тренер»
За три недели с предыдущего выпуска роликов вышла тьма, и почти всё — кино жанровое, мало- и среднебюджетное...
Трейлеры, кадры, постеры:

Последний портрет, Final Portrait new
постеров: 1, кадров: 2
» Русский трейлер
» Трейлер

Чёрная пантера
Чёрная пантера, Black Panther
Прокат в России: 22 февраля 2018 года
» Трейлер 3
» TV-ролик 2
» О съёмках

Патрик Мелроуз, Patrick Melrose new
кадров: 1
» Трейлер

Родина
Родина, Homeland
» Трейлер, сезон 7

Миллиарды
Миллиарды, Billions
» Трейлер, сезон 3

8 января, понедельник

Новости кино:
Фильм Мартина Макдоны получил четыре «Золотых глобуса»
Золотой глобус 2018, фоторепортаж На юбилейной 75-й церемонии вручения «Золотых глобусов»...
Кинокасса России: «Движение вверх» побеждает в борьбе за новогодние деньги
Если предновогодний укиенд был проигран главным отечественным тяжеловесом вчистую, то с наступлением 1 января «Россия 1» врубила свою пиар-машину на полную...

Все обновления за неделю


Кинокадр Новинки кино 2018 фильмы 2018 Афиша Рецензии Обновления Трейлеры
Будьте с Кинокадром в социальных сетях и не только! Я уже, закройте это
КиноКадр, всё о кино
   Новинки кино 2018   фильмы 2017   фильмы 2018   Афиша кино   Лучшие фильмы 2018 2017  
2003-2014 © Кинокадр | Об издании | 16+ | Реклама   
 

Золотой глобус 2018, фоторепортаж . 2018: фантастика и комиксы, анонс . 2017: Лучшие фильмы, обзор . «Движение вверх», рецензия . Netflix: «Яркость», рецензия . «Звёздные войны 8», рецензия . «Чёрное зеркало», отзыв . «Джуманджи 2: Зов джунглей», рецензия . «Величайший шоумен», рецензия . «Супер тёмные времена», отзыв .
 
Афиша кино Новинки кино 2018 Рецензии Блог Новости Трейлеры
Обновления Фильмы Фильмы 2018 Фильмы 2017 Звёзды Кадры Лучшие фильмы 2018 2017 Отзывы Соцсети  

Афиша кино: "Величайший шоумен", "Движение вверх", "Джуманджи 2: Зов джунглей", "Три богатыря и принцесса Египта", "Ёлки новые", "Фердинанд", "Чудо-юдо", "Звёздные войны: Последние джедаи"
Новинки кино 2018: "Большая игра", "Скиф", "Форма воды", "Бегущий в лабиринте: Лекарство от смерти", "Смерть Сталина", "Короче", "Селфи", "Три билборда на границе Эббинга, Миссури", "Охота на воров"

2003-2018 © Кинокадр | Об издании | 16+ | Мятеж | Реклама   