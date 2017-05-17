Китайская актриса Чжан Цзыи примет участие в съёмках приключенческого экшен-фильма для кинокомпаний Legendary и Warner Bros...

Джон Хэмм вливаетсяя в актёрский состав комедии «Салочки» режиссёра Джеффа Томсича, до сих пор работавшего для телевидения...

Форест Уитакер и Тео Джеймс сыграют ведущие роли в постапокалиптическом триллере для Netflix «Как это закончилось». Режиссёр картины — Дэвид М...