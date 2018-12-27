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Чёрное зеркало | Трейлеры
о сериале: рецензии: 2 | кадры: 22 | трейлеры: 12 | постеры | в ролях
Трейлер спецвыпуска New :: 27.12.18 ссылка на ролик
Размещение: YouTube
Название сериала: Чёрное зеркало
Оригинальное название: Black Mirror
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... » Фантастические
О сериале "Чёрное зеркало":
Киберпанковский сериал-антология про будущее соцсетей, где в разное время снимались Джон Хэмм, Тоби Кеббелл, Хейли Этвелл, Элис Ив, Брайс Даллас Ховард.
В 2016 году был возрождён компанией Netflix.
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Чёрное зеркало:
Птичий короб: Слепая зона
Маугли: Одной крови
Американские животные: Экстрим-лайт
Рома: Открытый космос
Гринч: Козёл и олень
27 декабря, четверг
26 декабря, среда
25 декабря, вторник
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