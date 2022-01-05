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Игра теней | Трейлеры

Трейлеры » Экшн Рецензии в разделе Лучшие

Русский трейлер New :: 05.01.22


Все ролики фильма "Игра теней" (2, из них 2 новых)

 
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Название фильма: Игра теней
Оригинальное название: Blacklight
Прокат в России фильма "Игра теней": 23 февраля 2022 года
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» Голливуд » Боевики
О фильме "Игра теней":

Лайам Нисон в боевике о спецагенте ФБР, который пошёл против начальства.

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Игра теней:

Игра теней
постеры фильма: 1
кадры из фильма: 38
трейлеры: 2

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Завершается первый полноценный постковидный киногод, а мы по традиции подводим его итоги, не составляя очередные «десять лучших», но придумывая каждому заслуживающему упоминания фильму свою собственную уникальную номинацию

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Патриотический триллер о противостоянии молодого чемпиона и стареющего беглого гроссмейстера

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Нас всех ждёт грустное и запоздалое осознание того, что ты не можешь избавиться от проблем, просто зажмурившись, как бы тебе не хотелось о них позабыть

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Новый «Паук» — это первый раз за время пандемии, когда марвеловское манипулирование аудиторией сработало. Он живёт фан-сервисом
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Трейлеры, кадры, постеры:

Игра теней, Blacklight new
постеров: 1, кадров: 38
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Поскольку заокеанский прокат остался в новогодний уикенд без премьер, валовая касса неминуемо должна была просесть...

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