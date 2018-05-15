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Чёрный куклуксклановец | Трейлеры

Трейлеры » Криминальное Рецензии в разделе Лучшие

Трейлер New :: 15.05.18 ссылка на ролик

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Название фильма: Чёрный куклуксклановец
Оригинальное название: BLACKkKLANSMAN
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» Голливуд » Криминальные
» Голливуд » Комедии » Комедии положений
» Голливуд » Байопики » ЖЗЛ
О фильме "Чёрный куклуксклановец":

Основанная на реальных событиях криминальная комедия Спайка Ли о том, как в 1979 году афроамериканскому полицейскому из Колорадо удаётся по телефону завербоваться в Ку-клукс-клан, но вместо себя он отправляет туда напарника-еврея.

В главной роли: Адам Драйвер.

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Чёрный куклуксклановец:

Чёрный куклуксклановец
кадры из фильма: 1
трейлеры: 1

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